Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураганный ветер бушевал на Корсике

ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 12 марта

  На Корсике, знаменитой своими ветрами, вновь бушевал ураган. 11 марта ветер в разных уголках острова усиливался до 30-35 м/с, а на южном мысе Пертусато порывы достигали 42 м/с. В городе, который считается самым ветреным во Франции, 188 дней в году скорость ветра превышает 16 м/с в среднем.

13 марта Корсика окажется на пути следования холодного атмосферного фронта. Пройдет дождь, усилится ветер. В среднем до 7-12 м/с, порывы его достигнут 20-25 м/с. Ночью термометры покажут 5..10 градусов, днем 12..17 выше нуля. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Вт.
12 мар.
0
Ср.
13 мар.
-1
Чт.
14 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -33
Певек

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бахавалнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100