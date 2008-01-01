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Ураганный ветер бушевал на Корсике



ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 12 марта



На Корсике, знаменитой своими ветрами, вновь бушевал ураган. 11 марта ветер в разных уголках острова усиливался до 30-35 м/с, а на южном мысе Пертусато порывы достигали 42 м/с. В городе, который считается самым ветреным во Франции, 188 дней в году скорость ветра превышает 16 м/с в среднем.



13 марта Корсика окажется на пути следования холодного атмосферного фронта. Пройдет дождь, усилится ветер. В среднем до 7-12 м/с, порывы его достигнут 20-25 м/с. Ночью термометры покажут 5..10 градусов, днем 12..17 выше нуля. / meteonovosti.ru /



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