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На Сахалине снова рекорды



ИА "Метеоновости" / 11:20 Вторник, 12 марта



Температура воздуха на Дальнем Востоке превышает привычные показатели на несколько градусов. На Сахалине, куда теплый воздух поступает с юга, положительная аномалия температуры составляет 4-6 градусов. 11 марта были установлены целых 3 температурных рекорда. В Москальво термометры показали -0,3 градуса, в Ногликах +1,8 градуса, в Пограничном +4,4 градуса. 13 марта на Сахалине пройдет небольшой снег, скорость северо-восточного ветра 9-14 м/с, температура воздуха ночью -3..-8 градусов, на севере -6..-11, днем -4..+1. / meteonovosti.ru /



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