Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
12 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Сахалине снова рекорды

ИА "Метеоновости" / 11:20 Вторник, 12 марта

  Температура воздуха на Дальнем Востоке превышает привычные показатели на несколько градусов. На Сахалине, куда теплый воздух поступает с юга, положительная аномалия температуры составляет 4-6 градусов. 11 марта были установлены целых 3 температурных рекорда. В Москальво термометры показали -0,3 градуса, в Ногликах +1,8 градуса, в Пограничном +4,4 градуса. 13 марта на Сахалине пройдет небольшой снег, скорость северо-восточного ветра 9-14 м/с, температура воздуха ночью -3..-8 градусов, на севере -6..-11, днем -4..+1. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Вт.
12 мар.
0
Ср.
13 мар.
-1
Чт.
14 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -33
Певек

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бахавалнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100