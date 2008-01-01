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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:40 Вторник, 12 марта

  Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде ожидается местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице повысится и в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столичном регионе ожидается сырая погода на фоне пониженного атмосферного давления и дефицита кислорода в воздухе, что способствует формированию биотропных погодных условий гипоксического типа. Для метеозависимых людей такие условия некомфортные, и могут сопровождаться болями и ломотой в суставах, скованностью и болями в позвоночнике, "скачками" артериального давления, как у гипертоников, так и у гипотоников, ухудшается состояние у лиц с вегето-сосудистой дистонией. При гипоксическом типе погоды могут появиться признаки недомогания и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих хронической сердечной и легочной недостаточностью, перенесшие сосудистые нарушения, склонные к частым приступам бронхоспазма.

Геомагнитный фон ожидается неустойчивый / meteonovosti.ru /
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