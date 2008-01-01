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Ураган бушует в Европе



ИА "Метеоновости" / 13:47 Понедельник, 11 марта



Ураган "Эберхард" терзал Германию с начала недели. Прошли сильные дожди, в отдельных районах снег и мокрый снег. В воскресенье, 10 марта, ветер в порывах усиливался до ураганных значений, 30-35 м/с, а в отдельных районах порывы его достигали 42 м/с. В Германии было объявлено штормовое предупреждение. Частично было остановлено движение поездов, закрыты автодороги, отменены десятки рейсов в аэропортах. В настоящее время ураган движется в северо-восточном направлении и постепенно теряет силы. 12 марта в Германии пройдут кратковременные дожди, ожидается ветреная погода, но порывы ветра не будут превышать 20-25 м/с. Температура воздуха немного выше климатической нормы, ночью -1..+4, днем +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /



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