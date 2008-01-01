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Во Владивостоке наконец-то выпадет снег



ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 11 марта



Снега во Владивостоке этой зимой не было. Что в городе бывает довольно редко. Зато в марте, видимо, зима решила напомнить о себе. 12 марта Приморский край окажется в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут небольшие, на юго-западе местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления. Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов. Во Владивостоке во второй половине дня пройдут небольшие, вечером умеренные осадки в виде мокрого снега, днем термометры покажут +2..+4 градуса. / meteonovosti.ru /



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