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Новости погоды

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Во Владивостоке наконец-то выпадет снег

ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 11 марта

  Снега во Владивостоке этой зимой не было. Что в городе бывает довольно редко. Зато в марте, видимо, зима решила напомнить о себе. 12 марта Приморский край окажется в барической ложбине, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут небольшие, на юго-западе местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления. Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов. Во Владивостоке во второй половине дня пройдут небольшие, вечером умеренные осадки в виде мокрого снега, днем термометры покажут +2..+4 градуса. / meteonovosti.ru /
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