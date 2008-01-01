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В Забайкалье температура воздуха бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 11 марта



Погоду в Забайкалье определяет обширный антициклон. Облаков и осадков здесь мало. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. В очередной раз были обновлены температурные рекорды. В Борзе днем 10 марта воздух прогрелся до +8,4 градуса. На станции Нерчинский завод термометры показали +5 градусов.



12 марта антициклон поддержит в Забайкальском крае малооблачную погоду без осадков. В отдельных районах ветер будет усиливаться до 8-13 м/с. Температура воздуха понизится. Ночью -16..-21 при прояснении до -26..-31, по югу местами -11..-16, днем -3..+2, местами -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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