Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:45 Понедельник, 11 марта
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,4 градуса; Северном +1,2..+2,1 градуса, Северо-восточном +0,9..+2,1 градуса, Восточном +1,8..+2,0 градуса, Юго-восточном +1,6..+2,1 градуса, Южном +1,4..+2,1 градуса, Юго-западном +0,9..+1,9 градуса, Западном +0,7..+2,5 градуса, Северо-западном +1,0..+1,6 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,1..+1,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха +1,0..+2,0 градуса. / meteonovosti.ru /