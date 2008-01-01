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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:45 Понедельник, 11 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,4 градуса; Северном +1,2..+2,1 градуса, Северо-восточном +0,9..+2,1 градуса, Восточном +1,8..+2,0 градуса, Юго-восточном +1,6..+2,1 градуса, Южном +1,4..+2,1 градуса, Юго-западном +0,9..+1,9 градуса, Западном +0,7..+2,5 градуса, Северо-западном +1,0..+1,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,1..+1,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха +1,0..+2,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+4
Вт.
12 мар.
0
Ср.
13 мар.
-1
Чт.
14 мар.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+40
Гаруя		 -40
Билибино

некомфортное место: Кусиро
комфортное место: Пешавар

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