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Ураганный ветер на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 11 марта



На Чукотке погодные условия неустойчивые. Если в центральных районах установился антициклон, но на востоке хозяйничает циклонический вихрь. Перепады давления между этими двумя образованиями очень велики. Из-за чего и возникает сильный ветер. 10 и в ночь на 11 марта на востоке полуострова шел снег, при ветре, достигавшем в порывах ураганной силы - 33 м/с, разыгралась метель. Перепады температуры тоже значительные. В континентальных районах температура воздуха в ночные часы понижается до -47 градусов. А на побережье термометры показывали -8..-13 градусов.



12 марта атмосферное давление на Чукотке будет расти, антициклон усилится, но и влияние циклона на востоке не ослабеет. На северо-востоке округа местами небольшой снег, порывы ветра до 15-20 м/с, на побережье Берингова моря порывы 25-30 м/с, низовая метель. Температура воздуха -23..-28, местами -13..-18, на западе -33..-38, ночью в континентальной части -43..-48 градусов. / meteonovosti.ru /



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