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На неделе в Москве и солнце, и морозец!



ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 11 марта







Новая неделя в столичном регионе началась со снегопада. Но при положительной температуре и дожде, выпавший снег довольно быстро растаял. В понедельник максимальная температура в городе повысится до +3..+5 градусов, и это будет 7 день с мартовской оттепелью.



12 марта столичный регион окажется во власти атмосферных фронтов циклона, центр которого к вечеру окажется над Коми.



При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, минимальная температура в Москве -2..-4 градуса, по области до -6. На дорогах будет скользко. Днем в Москве -1..+1 градус, по области -4..+1. Средняя суточная температура останется выше нормы на 1-2 градуса.



13 марта атмосферное давление начнет расти, усилится влияние антициклона с запада, и существенных осадков не ожидается. Ночью термометры покажут -3..-5 градусов, по области до -8, днем 0..-2, по области до -5. Погода будет соответствовать календарю.



14 марта при облачной с прояснениями погоде сохранится без существенных осадков. Ночью в столице подморозит до -6..-8 градусов, по области -5..-10. Днем за счет солнца температура повысится до +1..+3, по области -2..+3 градуса.



15 марта холода ослабеют. Ночью термометры покажут -1..-6 градусов, днем 0..+5. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие осадки, ночью в виде снега.



Пока весна в этом году опережает календарь дней на 10. / meteonovosti.ru /



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