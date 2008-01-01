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Новости погоды

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Итоги первой декады марта в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:21 Понедельник, 11 марта

  Первая декада весны в столичном регионе оказалась щедрой на тепло и осадки. Средняя суточная температура воздуха за декаду превышала норму на станции ВДНХ на 2,8 градуса, в МГУ на 3,0 градуса, на Балчуге на 3,6 градуса. В Подмосковье положительная аномалия достигала +4,3 градуса в Кашире. Максимальная температура в Москве наблюдалась 9 марта, на ВДНХ воздух прогревался до +6,5 градуса, на востоке Подмосковья, в Черустях было +8,1 градуса. А самая холодная ночь в столице пришлась на 2 марта, на ВДНХ подморозило до -12,1 градуса. В Подмосковье самая низкая температура была в Черустях ночью 3 марта, -18,2 градуса.

За первую декаду марта в Москве выпало от 13 до 22 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 20,2 мм, или 59% от месячной нормы. Столь обильные осадки (более половины месячной нормы!) в первой декаде месяца в столице случаются раз в 8 лет. Последний раз это случилось в 2016 году, когда декадная сумма осадков на ВДНХ составила 43,2 мм или 127% от месячной нормы.

Высота снежного покрова за месяц на ВДНХ колебалась от 31 см (3 и 4 марта) до 22 см (10 марта). По области максимальная высота снежного покрова достигала 49 см в Михайловском, а минимальная в конце декады была в Можайске, 20 см. / meteonovosti.ru /
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