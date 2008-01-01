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Зима вновь вернулась в Москву



ИА "Метеоновости" / 10:30 Понедельник, 11 марта



Несмотря на то, что весна пришла в столичный регион, и выпавший снег активно тает, снегопады всё же случаются. Зима не хочет покидать Центральный район. В ночь на 11 марта Московскую область пересекал атмосферный фронт. Из-за чего выпал сильный мокрый снег. Но снегопад был кратковременным. Количество осадков на главной станции ВДНХ составило около 3 мм. По области до 7 мм. Но на величине снежного покрова осадки не отразились. На ВДНХ высота его не изменилась и составляет 21 см. По области высота снега увеличилась на 1-2 см. Но в условиях теплой погоды этот снег довольно быстро растает. / meteonovosti.ru /



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