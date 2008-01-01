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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:10 Понедельник, 11 марта
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 1 по 10 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 1 и 2 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 11-19 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Усиление геомагнитной активности ожидается 12-14 марта. / meteonovosti.ru /
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