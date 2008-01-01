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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 11 марта



Небольшие, но активные, циклоны продолжат "терзать" столицу и область. В первый день рабочей недели при облачной погоде местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит +3..+5, по области 0..+5 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в столице еще немного понизится и в середине дня составит 732 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.



Наиболее ощутимыми для метеочувствительных людей, могут стать низкое атмосферное давление и дефицит кислорода в приземном слое атмосферы. Такая погода может негативно сказываться не только на самочувствии метеозависимых людей, но вызывать дискомфорт, ухудшение настроения, появление различных вегетативных симптомов - раздражительность, нарушение сна, снижение как умственной, так и физической работоспособности даже у вполне здоровых людей.



Межсезонье является и порой обострением различных хронических недугов - особенно заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания, воспалительных заболеваний почек, желудка. А сезонное лечение и профилактика, рекомендованные лечащим врачом и поддерживающая терапия, помогут справиться с метеопатологическими недомоганиями. / meteonovosti.ru /



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