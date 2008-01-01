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Рекордное тепло Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 10 марта



Накануне североатлантический циклон охватил своим теплым сектором Европейскую территорию, и среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов Нижний Новгород, где температура повысилась до +6.5 градусов, тем самым оставлен позади 2017 год со значением +6.1 градуса. В Лукоянове (Нижегородская область) новый абсолютный максимум 9 марта теперь +6 градусов, что выше предыдущего на 0.4 градуса за 2017 год. Рекордное тепло пробилось и на Среднюю Волгу. В Ульяновске перекрыт абсолютный максимум температуры 2014 года за 9 марта на 0.6 градуса и теперь составляет +3.5.



Очень тепло было и на Европейском юге. Но рекордно высокая температура зафиксирована лишь в Ростовской области, в Цимлянске воздух разогрелся до +15.2 градуса, что выше предыдущего на 3 градуса за 2008 год. / meteonovosti.ru /



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