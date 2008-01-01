Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:50 Воскресенье, 10 марта

  Накануне североатлантический циклон охватил своим теплым сектором Европейскую территорию, и среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов Нижний Новгород, где температура повысилась до +6.5 градусов, тем самым оставлен позади 2017 год со значением +6.1 градуса. В Лукоянове (Нижегородская область) новый абсолютный максимум 9 марта теперь +6 градусов, что выше предыдущего на 0.4 градуса за 2017 год. Рекордное тепло пробилось и на Среднюю Волгу. В Ульяновске перекрыт абсолютный максимум температуры 2014 года за 9 марта на 0.6 градуса и теперь составляет +3.5.

Очень тепло было и на Европейском юге. Но рекордно высокая температура зафиксирована лишь в Ростовской области, в Цимлянске воздух разогрелся до +15.2 градуса, что выше предыдущего на 3 градуса за 2008 год. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+5
Пн.
11 мар.
+5
Вт.
12 мар.
-1
Ср.
13 мар.
-2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Гаруя		 -38
Оймякон

некомфортное место: Энугу
комфортное место: Бахрампур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100