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Новости погоды

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На севере Красноярского края снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 13:41 Воскресенье, 10 марта

  Очередной циклон с севера Европейской России направляется на юг Таймыра. И в начале новой недели на Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края обрушится снегопад разной интенсивности и продолжительности, местами сильный, разыграется метель, ветер усилится в порывах до 14 м/с, а на юге достигнет штормовой силы, 18-23 м/с. Ночью при прояснениях мороз окрепнет до -30..-35 градусов, на западе в районе городского поселения Диксон мороз местами ослабеет до -16 градусов, днем около -15, местами до -28 градусов.

К середине недели циклон переместится в район Хатанги. На западе Таймыра морозы окрепнут, а на востоке, наоборот станут мягче. / meteonovosti.ru /
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