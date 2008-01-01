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Новости погоды
Рекордное тепло покидает Забайкальский край
ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 10 марта
Накануне Забайкальский край оказался в теплом секторе циклона, центр которого разместился в районе Хатанги. С юго-западным ветром сюда распространился очень теплый воздух, и среднесуточная температура оказалась выше многолетних значений на 4-6 градусов. Рекордно высокие значения были зафиксированы в Борзе +3.6 . что выше предыдущего на 0.3 градуса, наблюдавшегося в 1998 году.
В начале новой недели Забайкальский край пересечет холодный атмосферный фронт, за которым и начнет поступать свежий воздух. Местами покружит небольшой снег, в отдельных районах ветер окрепнет в порывах до 18 м/с, днем уже только 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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