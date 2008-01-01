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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 10 марта

  День перевалил за полдень, температура немного повысилась. В 12 часов на опорной метеостанции столицы - ВДНХ температура составила +2.6, столько же и в районе ТСХА, в районе МГУ она существенно не изменилась +2.3, в Тушино понизилась до +2.1 градуса, на Балчуге потеплело до +3.3 градуса. Ветер южный, в районе ТСХА и МГУ с порывами до 11 м/с.

В ряде районов во влажном воздухе (относительная влажность повысилась до 87%) сформировались дымки, в районе ВВЦ и Тушино видимость ухудшилась до 4 км, в районе ТСХА до 6 км.

Атмосферное давление чуть понизилось и составляет 734 мм ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормального. / meteonovosti.ru /
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