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Новости погоды

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На Чукотке не стихают метели при штормовом ветре

ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 10 марта

  Циклон, центр которого кружит над акваторией Берингова моря, удерживает на Чукотке сырую и ветреную погоду с метелями. Вот и минувшая суббота не стала исключением: наблюдались продолжительные метели при ветре в порывах до 24 м/с.

В начале новой недели центр циклона переместится на Аляску, откуда и начнет забрасывать снегом, ветер окрепнет в порывах 10-15 м/с. Но самый сильный ветер будет на восточном побережье Чукотки, 18-23 м/с, на побережье Берингова моря порывы могут достигать 23-28 м/с с низовой метелью. / meteonovosti.ru /
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