

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приморский край: новый рекорд по теплу



ИА "Метеоновости" / 11:25 Воскресенье, 10 марта



Накануне Приморский край находился на северной периферии антициклона, при небольшой облачности воздух прогревался и среднесуточная температура превысила многолетние значения на 9-11 градусов. В результате, в Дальнереченске в очередной раз были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой. 9 марта в городе столбик термометра достиг отметки +9.4 градуса, что выше предыдущего рекорда всего лишь на 0.1 градуса, наблюдавшегося в 2008 году.



Но погода уже начинает меняться. В субботу приближающийся с запада атмосферный фронт отметился в Приморском крае штормовым ветром в порывах до 25 м/с.



В начале новой недели во второй половине дня начнутся осадки преимущественно в виде дождя, на севере - со снегом, но они небольшие и местами. Однако в течение дня воздух успеет прогреться до 8..13 градусов. А значит, существует вероятность нового рекорда температуры.



Но к середине недели, за холодным фронтом, ворвется свежий воздух и температура днем понизится до 3..8 градусов, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



