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Новости погоды

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Приморский край: новый рекорд по теплу

ИА "Метеоновости" / 11:25 Воскресенье, 10 марта

  Накануне Приморский край находился на северной периферии антициклона, при небольшой облачности воздух прогревался и среднесуточная температура превысила многолетние значения на 9-11 градусов. В результате, в Дальнереченске в очередной раз были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой. 9 марта в городе столбик термометра достиг отметки +9.4 градуса, что выше предыдущего рекорда всего лишь на 0.1 градуса, наблюдавшегося в 2008 году.

Но погода уже начинает меняться. В субботу приближающийся с запада атмосферный фронт отметился в Приморском крае штормовым ветром в порывах до 25 м/с.

В начале новой недели во второй половине дня начнутся осадки преимущественно в виде дождя, на севере - со снегом, но они небольшие и местами. Однако в течение дня воздух успеет прогреться до 8..13 градусов. А значит, существует вероятность нового рекорда температуры.

Но к середине недели, за холодным фронтом, ворвется свежий воздух и температура днем понизится до 3..8 градусов, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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