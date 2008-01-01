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ИА "Метеоновости" / 10:02 Воскресенье, 10 марта
Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей столицы облачной и сырой погодой. В 9 часов утра на главной метеостанции Москвы - ВДНХ было +2.3, примерно такая же температура в районе МГУ и Тушино, в районе ТСХА чуть теплее, +2.5, на Балчуге +2.7. Местами отмечаются небольшие осадки, в районе МГУ в виде снега. Ветер южный умеренный, в районе ТСХА его порывы достигают 12 м/с.
Атмосферное давление пониженное 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%. / meteonovosti.ru /
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