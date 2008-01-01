Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
10 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:43 Воскресенье, 10 марта

  Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве +4..+6, по области +1..+6 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице понизится и в середине дня составит 733 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.

Для метеозависимых людей такие условия некомфортные и могут сопровождаться "скачками" артериального давления как у гипертоников, так и у гипотоников, ухудшение самочувствия могут испытывать лица страдающие вегето-сосудистой дистонией. Обостряются бронхиты, бронхиальная астма. Боли и ломоту в суставах и позвоночнике могут испытывать люди с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Психологи отметили, что эмоциональное состояние тоже очень тесно связано с колебаниями погодных факторов, ветреная, пасмурная влажно-прохладная погода вызывает немотивированные симптомы депрессии, ухудшение настроения, снижение работоспособности.

Специалисты рекомендуют нормализовать режим труда и отдыха, чаще бывать на воздухе, позаботиться о полноценном сне, не забывать о водных процедурах ( особенно полезен контрастный душ), принимать ванны с различными добавками которые благоприятно влияют на нервную и сосудистую систему (морская соль, хвойный экстракт, ароматические масла лимона или мелиссы и др.), поливитамины и адаптогены.

Геомагнитный фон ожидается преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+1
Вс.
10 мар.
+8
Пн.
11 мар.
+2
Вт.
12 мар.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Алис-Спрингс		 -35
Кюсюр

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Бхудж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100