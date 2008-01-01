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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:43 Воскресенье, 10 марта



Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния циклона с серией атмосферных фронтов. При облачной погоде ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве +4..+6, по области +1..+6 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице понизится и в середине дня составит 733 мм рт ст., что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 70%.



Для метеозависимых людей такие условия некомфортные и могут сопровождаться "скачками" артериального давления как у гипертоников, так и у гипотоников, ухудшение самочувствия могут испытывать лица страдающие вегето-сосудистой дистонией. Обостряются бронхиты, бронхиальная астма. Боли и ломоту в суставах и позвоночнике могут испытывать люди с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.



Психологи отметили, что эмоциональное состояние тоже очень тесно связано с колебаниями погодных факторов, ветреная, пасмурная влажно-прохладная погода вызывает немотивированные симптомы депрессии, ухудшение настроения, снижение работоспособности.



Специалисты рекомендуют нормализовать режим труда и отдыха, чаще бывать на воздухе, позаботиться о полноценном сне, не забывать о водных процедурах ( особенно полезен контрастный душ), принимать ванны с различными добавками которые благоприятно влияют на нервную и сосудистую систему (морская соль, хвойный экстракт, ароматические масла лимона или мелиссы и др.), поливитамины и адаптогены.



Геомагнитный фон ожидается преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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