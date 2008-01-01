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Новости погоды
Холодные и некомфортные места в России
ИА "Метеоновости" / 13:29 Суббота, 9 марта
Самая низкая температура в России -30 градусов в 19 часов по местному времени зафиксирована в Якутии - на полюсе холода в Оймяконе, кружит слабый снег.
Самые некомфортные места в нашей стране находятся в Ленинградской области - Горелово и Стрельная. Идет снег, кружит метель при ветре в порывах до 20 м/с, относительная влажность воздуха составляет 93%. Температура -2 градуса, но из-за перечисленных выше неблагоприятных явлений, она (температура) тянет на -13. / meteonovosti.ru /
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