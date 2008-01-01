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Новости погоды

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На юге Красноярского края рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 12:53 Суббота, 9 марта

  В минувшую пятницу Республика Хакасия и Горная Тыва оказались в теплом секторе циклона, при солнечной погоде без осадков среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. И, как следствие, были зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры для 8 марта.

В столице Хакасии - Абакане воздух прогрелся до +10.4, что выше предыдущего рекорда на 1.3 градуса. Среди рекордсменов и столица Горной Тывы - Кызыл, где столбик термометра добрался до отметки +2, тем самым низвергнут с пьедестала 2004 год со значением 0.7 градуса.

В воскресенье, 10 марта, в Хакасии похолодает, днем не выше +8 градусов, а местами подморозит и до -5. В Кызыле (Горная Тыва) тоже станет холоднее, днем -2..+3, но рекорд все же может состояться, так как для 10 марта абсолютный максимум составляет 0.4 градуса и зафиксирован в 1981 году. / meteonovosti.ru /
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