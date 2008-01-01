Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
9 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 9 марта

  Субботний день радует жителей и гостей столицы теплом и солнцем. В полдень на опорной метеостанции - ВДНХ столбик термометра остановился у отметки +6.5 градусов, на Балчуге и в районе ТСХА температура вплотную подобралась к +6 (+5.9), в районе МГУ +5.2, а в Тушино только +4.6 градуса. Ветер западный, умеренный, в районе МГУ с порывами до 14 м/с, ТСХА до 15 м/с.

Атмосферное давление пониженное 738 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 46%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+6
Вс.
10 мар.
+8
Пн.
11 мар.
+2
Вт.
12 мар.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мунду		 -36
Оймякон

некомфортное место: Олонец
комфортное место: Арика

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100