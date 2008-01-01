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ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 9 марта



Субботний день радует жителей и гостей столицы теплом и солнцем. В полдень на опорной метеостанции - ВДНХ столбик термометра остановился у отметки +6.5 градусов, на Балчуге и в районе ТСХА температура вплотную подобралась к +6 (+5.9), в районе МГУ +5.2, а в Тушино только +4.6 градуса. Ветер западный, умеренный, в районе МГУ с порывами до 14 м/с, ТСХА до 15 м/с.



Атмосферное давление пониженное 738 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 46%. / meteonovosti.ru /



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