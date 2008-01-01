Новости погоды
На Иркутскую область надвигается зона сильных снегопадов
ИА "Метеоновости" / 12:17 Суббота, 9 марта
Еще накануне погода радовала жителей Иркутской области теплом и солнцем, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 6-8 градусов, но до рекордных значений дело не дошло.
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Но уже в воскресенье погода изменится, причиной тому активная фронтальная зона, протянувшаяся в тропосфере. При облачной погоде с прояснениями пройдут снегопады разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах сильные, западный, северо-западный ветер усилится в порывах 15-20 м/с, поднимет поземки и метели и похолодает: ночью до -7..-12, при прояснениях до -22 градусов, днем 0..-5, при облачной погоде до -12 градусов. / meteonovosti.ru /