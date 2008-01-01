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Камчатка: рекордное тепло сменится морозцем



ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 9 марта



Накануне южная половина Камчатского края оказалась под влиянием атмосферного фронта, который и отметился сильным снегом, выпало до 8 мм осадков, кружила метель. Но помимо осадков, сюда распространился очень теплый воздух, и среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-5 градусов. В Семячике был установлен новый абсолютный максимум температуры для 8 марта +2.1, предыдущий рекорд +1.3 градуса наблюдался 30 лет тому назад.



В воскресенье южная половина Камчатского края будет находиться в тыловой части циклона. Местами пройдет небольшой снег, днем подморозит до 0..-5, а при облачности и до -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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