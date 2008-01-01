

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальневосточные рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 11:05 Суббота, 9 марта



Накануне южные районы Дальнего Востока пригрел солнечный антициклон, свою лепту внес и теплый сектор циклона, центр которого располагался над югом Якутии. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-8 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы температуры для 8 марта.



Больше всего рекордов отмечено в Приморском крае. В Дальнереченске столбик термометра поднялся до отметки +9.8, прежний рекорд, наблюдавшийся в 2008 году, составлял +6.7 градуса. В Свиягино было +10.2, что выше предыдущего на градус и продержавшегося с 1977 года. В населенном пункте Тимирязевский воздух прогрелся до +12.1 градуса, тем самым оставив позади 2008 год со значением +10.9.



Рекордно высокая температура была зафиксирована в Лермонтовке (Хабаровский край), после полудня +9.1 против 2008 года с температурой +8.9 градуса.



В воскресенье Приморский край останется в поле повышенного давления, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 8..13 градусов, а значит, велика вероятность новых рекордно высоких значений температуры.



А вот в Хабаровский край за холодным фронтом начнет поступать свежий воздух и днем уже не выше +8..+9 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



