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Новости погоды

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Дальневосточные рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 11:05 Суббота, 9 марта

  Накануне южные районы Дальнего Востока пригрел солнечный антициклон, свою лепту внес и теплый сектор циклона, центр которого располагался над югом Якутии. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-8 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы температуры для 8 марта.

Больше всего рекордов отмечено в Приморском крае. В Дальнереченске столбик термометра поднялся до отметки +9.8, прежний рекорд, наблюдавшийся в 2008 году, составлял +6.7 градуса. В Свиягино было +10.2, что выше предыдущего на градус и продержавшегося с 1977 года. В населенном пункте Тимирязевский воздух прогрелся до +12.1 градуса, тем самым оставив позади 2008 год со значением +10.9.

Рекордно высокая температура была зафиксирована в Лермонтовке (Хабаровский край), после полудня +9.1 против 2008 года с температурой +8.9 градуса.

В воскресенье Приморский край останется в поле повышенного давления, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 8..13 градусов, а значит, велика вероятность новых рекордно высоких значений температуры.

А вот в Хабаровский край за холодным фронтом начнет поступать свежий воздух и днем уже не выше +8..+9 градусов. / meteonovosti.ru /
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