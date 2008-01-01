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ИА "Метеоновости" / 10:06 Суббота, 9 марта
В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра добрался до отметки +4.7, примерно такая же температура и в районе МГУ, в районе ТСХА +4.9, на Балчуге уже +5.4, в Тушино +4.1 градуса. Осадков нет. Ветер юго-западный, в районе ТСХА его порывы достигают 10 м/с.
Атмосферное давление низкое, 737 мм ртутного столба, что ниже нормального на 12 единиц, относительная влажность воздуха повышенная 77%. / meteonovosti.ru /
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