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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:06 Суббота, 9 марта

  В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра добрался до отметки +4.7, примерно такая же температура и в районе МГУ, в районе ТСХА +4.9, на Балчуге уже +5.4, в Тушино +4.1 градуса. Осадков нет. Ветер юго-западный, в районе ТСХА его порывы достигают 10 м/с.

Атмосферное давление низкое, 737 мм ртутного столба, что ниже нормального на 12 единиц, относительная влажность воздуха повышенная 77%. / meteonovosti.ru /
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+40
Мунду		 -36
Оймякон

некомфортное место: Олонец
комфортное место: Арика

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