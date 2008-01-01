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О рекордах температуры за последние 5 лет для 9 марта



ИА "Метеоновости" / 09:56 Суббота, 9 марта



2014 год: перекрыты абсолютные максимумы в Москве, было 8,9o, в Петербурге 7,3o, в Кингисеппе 8,6, во Пскове 10,2, в Калининграде 13,1, в Смоленске 9,0, в Брянске 9,2, в Вологде 6,2, в Череповце 7,4, в Рыбинске 8,0, в Костроме 6,0, в Твери 9,2, в Чебоксарах 1,4, в Туле 7,1, в Рязани 6,1, в Ульяновске 2,9, в Орле 7,9, на полуострове Канин Нос 1,6, в Воркуте 0.1, в Печоре 3,5.



2015 год: во многих северных городах температура установила новые суточные рекорды. Таковыми стали: Архангельск (+5.1) и Великие Луки (+10.7). Даже на самой северной, континентальной, метеостанции России, мысе Челюскине, 9 марта днем было -8.2 градусов, что и стало суточным рекордом.



До рекордных значений повысилась температура в Брянске (+13.0), Рыбинске (+9.2), Костроме (+7.8), во Владимире (+8.2), в Курске (+8.0), Рязани (+6.8), Орле (+12.8) и ряде других городов. В Москве - новый рекорд для 9 марта составляет +9.1 градуса.



Не обошла погода теплом и наших западных соседей. В республике Беларусь городами-рекордсменами стали Витебск (+9.3), Могилев (+10.4), Бобруйск (+12.5), Гомель (+15.3).



2017 год: Рекорды тепла: Оймякон -7,3, Великие Луки +11, Смоленск +10,5, Рославль+11,9, Нижний Новгород +6,1, Москва +10, Чара +0,4, Чита +7,6, Керчь +16,6, Приморско-Ахтарск +17,3, Витебск +11,5, Минск +12,5, Могилев +12,7. / meteonovosti.ru /



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