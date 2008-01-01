

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Суббота, 9 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Москве погода с плюсовыми значениями температуры, давление останется на пониженном уровне, ветрено и влажно, содержание кислорода ниже климатической нормы.



Для метеозависимых людей такие внешние условия остаются некомфортными и могут сопровождаться болями и ломотой в суставах, скованностью и болями в позвоночнике, конечно "скачет" артериальное давление у гипертоников и гипотоников, ухудшается состояние у лиц, страдающих вегето-сосудистой дистонией, обостряются бронхиты, бронхиальная астма.



Психологи отметили, что эмоциональное состояние тоже очень тесно связано с колебаниями погодных факторов, ветреная, пасмурная влажно-прохладная погода вызывает немотивированные симптомы депрессии, ухудшение настроения, снижение работоспособности.



Необходимо снижать проявления метеозависимости. Для этого нужно, прежде всего, изменить образ жизни: нормализовать режим труда и отдыха, чаще бывать на воздухе, должен быть полноценный сон, водные процедуры (контрастный душ, который лучше принимать утром), ванны с различными добавками которые благоприятно влияют на нервную и сосудистую систему (морская соль, хвойный экстракт, ароматические масла лимона или мелиссы и др.), поливитамины и адаптогены. Однако, следует помнить, что метеозависимость - это вторично, колебания метеорологических параметров "бьют" по наиболее слабым местам организма, поэтому необходимо устранить причину и лечить основное заболевание.



Геомагнитный фон ожидается неустойчивый.. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



