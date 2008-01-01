Новости погоды
В Сочи прекрасные выходные дни
ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 8 марта
Все, кто решился провести удлиненные выходные на курортах Краснодарского края, оказались в плюсе. Дождь в Сочи прекратился, и сияет солнце, солнечно и без дождей ожидается в субботу, 9 марта. Температура пока еще невысокая: +7..+10, но повышается, до 10..15, местами по Краснодарскому краю до +21, в Сочи будет +18 градусов. / meteonovosti.ru /
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