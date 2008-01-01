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ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 8 марта
При слабом южном ветре в столице тепло: в основном температура от +0,8 градуса до +1,5. Прохладнее на Воробьевых горах: 0,6. Осадков нет, но облачность низкая и плотная. Атмосферное давление пониженное: 740 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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