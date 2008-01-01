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Тепло, но не комфортно в Калининграде



ИА "Метеоновости" / 12:21 Пятница, 8 марта



Несмотря на то, что фактическая температура в Калининграде уже утром 8 марта была +9 градусов, жители ее воспринимали как +3, т.е. не намного выше нулевой отметки. И все из-за ветра, его порывы 13 м/с. В добавок на подходе атмосферный фронт с которым ожидаются дожди. Дожди, местами со снегом ожидаются и в субботу, 9 марта и в воскресенье, 10 марта. Ветер продолжает усиливаться, в ночь на 9 марта до 18-22 м/с. В выходные дни температура днем до +8 градусов, а в понедельник понизится до +3..+5 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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