

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Поволжье: пасмурно, тепло и ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 8 марта



Непогода южной части атлантического циклона накроет большую территорию Центральной России,Поволжья, и частично Черноземье. Самые сильные осадки и порывистый ветер достанутся Поволжью, ведь именно над его территорией днем активизируется фронт окклюзии. На Верхней Волге осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления, метель, ветер юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица. Температура днем около 0 градусов, местами до +3. На Средней Волге осадки в виде снега мокрого снега и дождя, туман, изморозь, гололед, метель, ветер с порывами до 16-21 м/с, дневная температура +1..+6 градусов. Но ночью на востоке региона при небольшой облачности воздух успеет остыть до -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



