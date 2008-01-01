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Новости погоды

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Поволжье: пасмурно, тепло и ветрено

ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 8 марта

  Непогода южной части атлантического циклона накроет большую территорию Центральной России,Поволжья, и частично Черноземье. Самые сильные осадки и порывистый ветер достанутся Поволжью, ведь именно над его территорией днем активизируется фронт окклюзии. На Верхней Волге осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления, метель, ветер юго-западный 5-10 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. На дорогах местами снежные заносы, накат и гололедица. Температура днем около 0 градусов, местами до +3. На Средней Волге осадки в виде снега мокрого снега и дождя, туман, изморозь, гололед, метель, ветер с порывами до 16-21 м/с, дневная температура +1..+6 градусов. Но ночью на востоке региона при небольшой облачности воздух успеет остыть до -13..-18 градусов. / meteonovosti.ru /
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