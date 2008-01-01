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На Кольском полуострове сохраняется холодная погода



ИА "Метеоновости" / 11:57 Пятница, 8 марта



Атлантика "запустила" серию циклонов, которые один за другим выходят на территорию России. Траектория их смещения лежит несколько южнее широты Мурманска: от Ботнического залива через Карелию на Белое море. Таким образом Мурманская область попадает в холодную часть циклона, поэтому температура ниже климатической в областном центре на 3 градуса. Из-за высокой влажности и порывистого ветра по ощущениям она воспринимается еще на 5-6 градусов ниже. Так утром 8 марта при отсутствии облачности фактическая температура -16, а эффективная -22 градуса. После полудня воздух прогреется до -10. В субботу, 9 марта, с запада придет новый циклон, начнется снег, метель, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, температура днем -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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