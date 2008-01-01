Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
8 марта 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Кольском полуострове сохраняется холодная погода

ИА "Метеоновости" / 11:57 Пятница, 8 марта

  Атлантика "запустила" серию циклонов, которые один за другим выходят на территорию России. Траектория их смещения лежит несколько южнее широты Мурманска: от Ботнического залива через Карелию на Белое море. Таким образом Мурманская область попадает в холодную часть циклона, поэтому температура ниже климатической в областном центре на 3 градуса. Из-за высокой влажности и порывистого ветра по ощущениям она воспринимается еще на 5-6 градусов ниже. Так утром 8 марта при отсутствии облачности фактическая температура -16, а эффективная -22 градуса. После полудня воздух прогреется до -10. В субботу, 9 марта, с запада придет новый циклон, начнется снег, метель, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с, температура днем -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
8 мар.
+2
Сб.
9 мар.
+5
Вс.
10 мар.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Кхонкэн		 -35
Инукджуак

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Бенито Хуарес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100