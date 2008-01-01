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Новости погоды

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В Приморье могут пройти осадки

ИА "Метеоновости" / 10:59 Пятница, 8 марта

  С южных районов Амурской области на Сихотэ-Алинь направился волновой циклон. С ним пройдут осадки, но только по северу Приморского края. Из-за южного ветра перед атмосферным фронтом, температура будет повышаться. Она уже и 8 марта близка к рекорду, во Владивостоке в околополуденные часы +7, до рекорда не хватает менее 2 двух градусов. Но ветер, хоть и южный, но довольно крепкий, до 10 м/с, что заставляет жителей Владивостока плотнее кутаться в одежды, так как эффективная температура всего +1 градус. В субботу, 9 марта воздух в краевом центре прогреется до +10..+12 градусов, в окрестностях города до +15. Такая высокая температура является тревожным знаком для любителей порыбачить на льду Амурского залива. / meteonovosti.ru /
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