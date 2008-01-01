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Новости погоды

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На Чукотке тепло

ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 8 марта

  Даже при северо-восточном ветре на большей части территории Чукотки средняя температура выше нормы на 4-6 градусов, на востоке региона на 10-12 градусов. Фактическая температура перед праздником в Анадыре была -7..-9 градусов, но вот уже более 12 часов держится значительно ниже: -11..-13 градусов. Это северный ветер, усилившись до 10-15 м/с, принес свежесть с восточной акватории Чукотского моря. Условия погоды, как и накануне будет диктовать западная окраина циклона, а сам центр над Беринговым морем, где температурный фон высокий. Именно этот воздух и циркулирует над восточной частью Чукотки, и поэтому там аномально тепло. В субботу, 9 марта, температура будет -10..-15, на побережье -5..-10 градусов / meteonovosti.ru /
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