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Новости погоды

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Рекордное тепло за Уралом

ИА "Метеоновости" / 10:30 Пятница, 8 марта

  Юго-западный поток в передней части циклона, чей центр над Новой Землей, а атмосферные фронты дотянулись до Каспийского моря, принес такое тепло за Урал, что оно уже держится не первый день. Температура выше климатической нормы на 8-10 градусов, это касается средней за сутки, а максимальные значения шагнули в область положительных. В Ханты-Мансийске +4,1, в Туринске +5,4, Тюмени +5,1, в Шадринске +5,0, в Кургане +4,0, в Омске +3,5. Вторая зона больших положительных аномалий средней температуры в Якутии, востоке Сибири и вблизи к Байкалу. В Кызыле +4,0, на Нерчинский Завод +6,2. / meteonovosti.ru /
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