

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло за Уралом



ИА "Метеоновости" / 10:30 Пятница, 8 марта



Юго-западный поток в передней части циклона, чей центр над Новой Землей, а атмосферные фронты дотянулись до Каспийского моря, принес такое тепло за Урал, что оно уже держится не первый день. Температура выше климатической нормы на 8-10 градусов, это касается средней за сутки, а максимальные значения шагнули в область положительных. В Ханты-Мансийске +4,1, в Туринске +5,4, Тюмени +5,1, в Шадринске +5,0, в Кургане +4,0, в Омске +3,5. Вторая зона больших положительных аномалий средней температуры в Якутии, востоке Сибири и вблизи к Байкалу. В Кызыле +4,0, на Нерчинский Завод +6,2. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



