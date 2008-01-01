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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Пятница, 8 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве 3..5, по области 0..+5 градусов. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Выраженные колебания метеопараметров - междусуточные перепады температуры, высокая влажность и пониженное атмосферное давление обусловят формирование биотропной погоды гипоксического типа. Содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы почти на 10 единиц. Снижение содержания кислорода в воздухе заметно сказывается на самочувствии. При выраженном дефиците кислорода усугубляются процессы, уже имеющиеся в организме. Из-за кислородной недостаточности чаще всего страдают люди с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, бронхиальная астма, хронические бронхиты и др.), заболеваниями эндокринной системы. Влажно-прохладные погодные условия являются причиной погодообусловленных обострений и при патологии суставов. Несмотря на некомфортные внешние условия, необходимо больше бывать на свежем воздухе, полезны лечебная гимнастика (нагрузки должны быть адекватными, с учетом общего состояния), особенно дыхательные упражнения, в переходные сезоны года следует принимать витамины группы С, РР, В, а также лекарственные препараты, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /
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