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Пермский край засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 13:35 Четверг, 7 марта



На пути следования циклона и его атмосферных фронтов оказался Пермский край. 6 марта ветер здесь усиливался до 18 м/с, мела метель. Снега выпало очень много, до 10 мм осадков в пересчете на воду. Высота сугробов увеличилась еще на 9-11 см.



8 марта циклонический вихрь отправится на северо-восток, атмосферное давление повысится, местами пройдет от небольшого до умеренного. Ветер в порывах будет усиливаться до 9-14 м/с, температура воздуха ночью -11..-16 градусов, днем -3..-8. / meteonovosti.ru /



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