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На севере ЕТР бушуют ветра



ИА "Метеоновости" / 13:24 Четверг, 7 марта



Циклонические вихри и их атмосферные фронты не оставляют в покое север ЕТР. 6 и в ночь на 7 марта в Ненецком округе и в Мурманской области ветер в порывах усиливался до 24 м/с, в Архангельской области до 21 м/с, в республике Коми мела метель при ветре до 23 м/с.



8 марта на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Северные районы по-прежнему во власти циклонических вихрей. В Архангельской области пройдет снег различной интенсивности, но ветер ослабеет. В Ненецком округе снег, метель при ветре в порывах до 15-20 м/с. В Коми снег от небольшого до умеренного, метель, местами порывы 13-18 м/с. В Мурманской области ветер ослабеет, лишь на юге порывы будут достигать 10-15 м/с, пройдет небольшой снег, на юге области умеренный снег. / meteonovosti.ru /



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