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В Якутии температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 13:03 Четверг, 7 марта



Необычное распределение температуры воздуха в Якутии. На Западе и юго-западе республики Саха температура воздуха превышает привычные показатели. В отдельных районах аномалия температуры доходит до 20 градусов! Тогда как на востоке Якутии температура в пределах климатической нормы. В ночные часы воздух здесь выхолаживается до -40, а на северо-востоке и до -46 градусов. Днем в западной половине ситуация иная. Температура воздуха бьет рекорды. 6 марта в Джалинде термометры показали -7,1 градуса. В Оленеке -3,4 градуса (предыдущий рекорд, -6,3 градуса, был зафиксирован в 1990 году). В Шелагонцах -0,4 градуса.



8 марта на большей части территории Якутии небольшой снег, на юго-западе порывистый ветер до 12-17 м/с, поземки. Температура возуха в ночные часы -18..-23, при прояснении -23..-28, на северо-востоке -38..-43, на юге -8..- 13, днем -12..-17, на юге и западе -5..-10, на северо-востоке -22..-27. / meteonovosti.ru /



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