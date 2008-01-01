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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Четверг, 7 марта



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,8..-1,4 градуса, Северном -3,1..-1,7 градуса, Северо-восточном -3,6..-1,9 градуса, Восточном -3,1..-2,4 градуса, Юго-восточном -3,7..-2,8 градуса, Южном -3,7..-1,8 градуса, Юго-западном -3,8..-2,4 градуса, Западном -3,7..-2,2 градуса, Северо-западном -2,7..-2,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,8..-3,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3,4..-2,9 градуса, порывы западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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