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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Четверг, 7 марта

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,8..-1,4 градуса, Северном -3,1..-1,7 градуса, Северо-восточном -3,6..-1,9 градуса, Восточном -3,1..-2,4 градуса, Юго-восточном -3,7..-2,8 градуса, Южном -3,7..-1,8 градуса, Юго-западном -3,8..-2,4 градуса, Западном -3,7..-2,2 градуса, Северо-западном -2,7..-2,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,8..-3,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3,4..-2,9 градуса, порывы западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-2
Пт.
8 мар.
+2
Сб.
9 мар.
+5
Вс.
10 мар.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мадурай		 -34
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Колима

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