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Новости погоды

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О погоде в Москве на праздники

ИА "Метеоновости" / 11:51 Четверг, 7 марта

  Весна в Москве и области постепенно забирает власть у зимы. И в конце Масленицы погода в Москве и Подмосковье будет теплой, с осадками преимущественно в виде дождя.

В первую неделю марта погода в Москве и области была неустойчивой: то снег сыпал, то дождь лил, оттепели сменялись морозом. На выходные дни погода будет более однородной.

8 марта столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона. Температура воздуха вновь повысится: ночные часы -2..-4 градуса, по области до -7. Днем +3..+5. При облачной погоде будут приниматься небольшие осадки. Ночью в виде снега, днем дождя. Ветер в порывах усилится до 15 м/с, что снизит эффект оттепели!

9 марта станет самым теплым: ночью в Москве +2..+4, днем +5..+7. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать первой декаде апреля. Но пока не обойдется без небольшого дождя, ночью с мокрым снегом. Днем ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Дождь при довольно высокой температуре начнут расправляться со снегом, которого с Москве еще 25-36 см, на востоке Подмосковья до 38 см.

10 марта, в Прощенное воскресенье, при облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ночью температура воздуха около нуля, днем +4..+6 градусов.

Не только жители столицы, но и погода теплом и дождем станет прощаться с Зимой! / meteonovosti.ru /
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