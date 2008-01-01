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Информация о геомагнитном фоне



ИА "Метеоновости" / 11:10 Четверг, 7 марта



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 25 февраля - 6 марта была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 27 февраля, 1 и 2 марта зарегистрированы отдельные возмущенные периоды. 28 февраля зарегистрирована малая магнитная буря.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 7 - 15 марта солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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