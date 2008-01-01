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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:07 Четверг, 7 марта



Март уже полностью вступил в свои права, и начал оправдывать русскую поговорку: "Март-матушка еще завернет метельную вертушку". Ветер ожидается до 10-15 м/с, резкое понижение температуры, до -14 градусов, а местами и до -19. Из архива наблюдений за погодой известно, что самая холодная ночь на 7 марта отмечалась в 1889 году: -27,8, теплее всего этот день случился в 2002 году: +9,0 градуса. Больше всего осадков выпало в 1999 году: 8,1 мм. Год назад минимальная температура -10,1, максимальная -4,0, а высота снега превышала полметра. / meteonovosti.ru /



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