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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:07 Четверг, 7 марта

  Март уже полностью вступил в свои права, и начал оправдывать русскую поговорку: "Март-матушка еще завернет метельную вертушку". Ветер ожидается до 10-15 м/с, резкое понижение температуры, до -14 градусов, а местами и до -19. Из архива наблюдений за погодой известно, что самая холодная ночь на 7 марта отмечалась в 1889 году: -27,8, теплее всего этот день случился в 2002 году: +9,0 градуса. Больше всего осадков выпало в 1999 году: 8,1 мм. Год назад минимальная температура -10,1, максимальная -4,0, а высота снега превышала полметра. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-2
Пт.
8 мар.
+2
Сб.
9 мар.
+5
Вс.
10 мар.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мадурай		 -34
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Колима

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