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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:59 Четверг, 7 марта



Предпраздничным, весенним днем столица и область окажутся на периферии антициклона. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 мм рт ст, что выше нормального. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода в Москве и области характерная для начала марта: значительные междусуточные колебания температуры и влажности, несколько повышенное атмосферное давление и дефицит кислорода в приземном слое воздуха. Хотя погода и не является истинной причиной ухудшения самочувствия, значительные колебания внешних факторов вызывают различные реакции недомогания и ухудшения самочувствия. Могут усиливаться ревматические боли, появиться различные неврологические обострения, приступы мигрени и бронхоспазма. Особенно плохо чувствуют себя в такие дни метеочувствительные люди с сосудистыми нарушениями и расстройствами нервной системы. / meteonovosti.ru /



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