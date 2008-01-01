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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:59 Четверг, 7 марта

  Предпраздничным, весенним днем столица и область окажутся на периферии антициклона. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 мм рт ст, что выше нормального. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода в Москве и области характерная для начала марта: значительные междусуточные колебания температуры и влажности, несколько повышенное атмосферное давление и дефицит кислорода в приземном слое воздуха. Хотя погода и не является истинной причиной ухудшения самочувствия, значительные колебания внешних факторов вызывают различные реакции недомогания и ухудшения самочувствия. Могут усиливаться ревматические боли, появиться различные неврологические обострения, приступы мигрени и бронхоспазма. Особенно плохо чувствуют себя в такие дни метеочувствительные люди с сосудистыми нарушениями и расстройствами нервной системы. / meteonovosti.ru /
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Факт
3:00
местное
-10
Чт.
7 мар.
-2
Пт.
8 мар.
+3
Сб.
9 мар.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -38
Усть-Нера

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Акола

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