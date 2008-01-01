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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 6 марта



Погоду в столичной области будет определять тыловая часть циклона с центром над Коми. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -5..-7 градусов, по области -4..-9. Ветер северо-западный, 7-12м/с. / meteonovosti.ru /



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