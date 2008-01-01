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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 6 марта



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый снег, порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,8..-3,7 градуса, Северном -5,0..-4,5 градуса, Северо-восточном -5,6..-3,6 градуса, Восточном -5,0..-4,7 градуса, Юго-восточном -4,7..-4,1 градуса, Южном -5,1..-4,3 градуса, Юго-западном -5,2..-3,7 градуса, Западном -4,8..-3,6 градуса, Северо-западном -4,7..-4,5 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -5,6..-4,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5,0..-3,0 градуса, порывы северо-западного ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /



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