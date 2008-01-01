Новости погоды
На севере Сибири выходные с метелями и снегопадами
ИА "Метеоновости" / 13:29 Среда, 6 марта
Из-за циклона, что смещается с запада на восток, на арктическом побережье в ближайшие сутки разыграется метель, с ветром до 23 м/с, которая, будет усиливаться еще пару дней. Причем снег в начале небольшой, тоже будет усиливаться до умеренного и сильного. При таких условиях резко ухудшается видимость, и несмотря на довольно высокую температуру воздуха, погода будет некомфортной. Из-за высокой влажности и сильного ветра эффективная температура ниже фактической на 8-10 градусов. Да и просто ветер с ног сбивает, особенно вновь прибывших в Заполярье и не имеющих навыков передвижения при сильной метели. / meteonovosti.ru /
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